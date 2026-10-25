Atienden problema de descargas en Paredón

El secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrique Hernández Bielma, informó en entrevista que las autoridades revisan los trabajos para atender la problemática de las descargas de aguas residuales que afectan a la bahía de Paredón, en el municipio de Tonalá, ante las nuevas quejas de los habitantes.

El funcionario aseguró que el Gobierno estatal mantiene la atención del problema y recordó que acudió a la comunidad desde los primeros días de las protestas para escuchar las demandas de la población.

En ese sentido, Hernández Bielma indicó que días atrás se realizó una reunión para revisar los trabajos y dar seguimiento a los compromisos establecidos con los habitantes.

Retrasos

Explicó que algunas condiciones fluviales no previstas pudieron retrasar parte de las acciones, aunque sostuvo que las dependencias correspondientes han mantenido la atención del caso.

“Hubo situaciones fluviales que no estaban tan previstas en estos días, que fue lo que pudo haber alentado un poco el proceso de trabajo, pero se han atendido. Insisto, con respeto y siempre escuchando el comentario de las ciudadanas y ciudadanos. Hemos estado muy atentos y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

Cabe recordar que el 19 de octubre pasado, pobladores denunciaron que, a 15 días de la firma de una minuta de acuerdos con autoridades, no han observado avances en los compromisos pactados.

Entre ellos, señalaron la suspensión de las descargas, el saneamiento de la zona y la revisión de la planta de tratamiento de aguas residuales.

La contaminación representa una preocupación para la comunidad pesquera por sus posibles efectos en el ecosistema, la salud de los habitantes y las actividades económicas de la zona.