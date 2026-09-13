Atienden problema de planta de moscas

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López Gutiérrez, realizó un recorrido por la planta productora de moscas estériles para el combate del gusano barrenador del ganado (GBG) y se comprometió que a mediados del mes de diciembre se terminen los malos olores que emanan de la misma.

La funcionaria federal se reunió con representantes del Comité Ciudadano de Metapa de Domínguez, quienes reiteraron el planteamiento de reubicar la planta en caso de continuar provocando contaminación ambiental y afectaciones a la salud, lo que llevó a realizar manifestaciones y bloqueos a la misma.

Disposición

“Desde AgriculturaMex y Senasica, daremos puntual seguimiento a sus planteamientos y mantendremos abierto el diálogo con la comunidad”, precisó en sus redes sociales.

Aseguró además que “atender la contingencia sanitaria del gusano barrenador del ganado (GBG), en armonía y coordinación con las comunidades, es y seguirá siendo una prioridad, así como procurar que la planta sea de beneficio para la comunidad”.

En esta planta ya se producen 40 millones de moscas estériles semanales y, se proyecta que a diciembre se alcancen los cien millones, mismas que se distribuyen en estados del norte del país.

Integrantes del Comité Ciudadano explicaron que la titular de la Sader giró instrucciones a su equipo y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a agilizar la instalación de filtros para reducir el tiempo para eliminar los olores.

A la reunión también acudió el secretario del Campo del estado, Marco Antonio Barba Arrocha, quien se comprometió a dar seguimiento a los acuerdos.