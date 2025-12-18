Atienden recomendación derivada de auditorías

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de Protección Civil (PC), al ser el primer organismo público en atender de manera oportuna las recomendaciones emitidas por las auditorías de verificación correspondientes al ejercicio fiscal 2025, como parte de las acciones para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública estatal.

En este marco, Ana Laura Romero Basurto, titular de la SAyBG y el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, refrendaron su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en acciones conjuntas orientadas a la prevención de riesgos, la transparencia y la mejora continua de la gestión pública.

Durante el encuentro se destacó que la Secretaría de Protección Civil (PC) fue la primera dependencia en recibir la lectura de tres informes de verificación correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con el propósito de dar atención, seguimiento y regularización a las recomendaciones emitidas, priorizando en todo momento el bienestar y la seguridad de la población.

Asimismo, se subrayó la importancia de la atención temprana de las observaciones como una práctica preventiva que contribuye a la corrección oportuna de procesos, al fortalecimiento del control interno y a la consolidación de una gestión pública más eficiente y responsable.

Asistentes

En la reunión estuvieron presentes Edwin Rolando Herrera Rodríguez, subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada; Marcos Gil Estudillo, director de Auditoría en Entidades “A”; Carlos Ricardo Tirado Padilla, director de Auditoría en Entidades “B”; y Jorge Alberto Arévalo Vázquez, contralor de Auditoría Pública para el Sector Seguridad y Protección Civil, así como personal de la Secretaría de Protección Civil y de la SAyBG.

Con estas acciones, la SAyBG reafirma su compromiso de impulsar un gobierno íntegro, eficiente y cercano a la sociedad, mediante el fortalecimiento permanente de los procesos de fiscalización y rendición de cuentas.