Atienden rezago agrario de 30 años

El procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, comentó que atienden más de 50 mil expedientes agrarios en México, por lo que trabajan en reducir el rezago en coordinación con el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como los tribunales agrarios.

En su más reciente visita a Chiapas, para el primer encuentro de Centros de Atención Agraria, la política que impulsan en el actual gobierno para reducir el rezago en la atención de conflictos y otros asuntos agrarios, dijo que este asciende a por lo menos 30 años.

Recordó que continúan impulsando los Centros de Atención Agraria para acercar los servicios de la procuraduría a las comunidades, a fin de que los habitantes no tengan que trasladarse largas distancias hasta las oficinas centrales de cada estado, sino que puedan atenderse sus necesidades en sus territorios.

Terminar con la corrupción

El procurador dijo que es necesario terminar por completo con la corrupción en esta dependencia, por lo que pidió a comisariados ejidales y habitantes de las comunidades a sumarse a esta lucha, porque anteriormente prevalecía la corrupción para los diversos procesos de la procuraduría.

Indicó que el personal estatal y federal tiene la instrucción de proporcionar todos los servicios gratuitos y de buena manera a todas las personas. Quien no cumpla con esta política se irá de la dependencia. “Ya he corrido a nivel nacional a más de 95 servidores públicos por haber incurrido en actos de corrupción”.

Hizo un llamado a denunciar cualquier acto de deshonestidad del personal de la procuraduría, busquen los medios para hacer lo propio y que sean atendidos, porque todos los servicios son gratuitos.