Atienden zona afectada por mar de fondo

Ante los daños causados por el fenómeno de mar de fondo en la zona de Puerto Madero y San Benito, maquinaria pesada proporcionada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) inició trabajos para la atención de las áreas afectadas.

Decenas de palapas, así como espacios de atención turística, sufrieron daños, afectando con ello la actividad turística, comercial y el bienestar de las familias.

Por ese motivo, dijo que la Asipona de Puerto Chiapas brindó apoyo con maquinaria y personal para “contribuir, en la medida de lo posible, a las labores de atención y recuperación de las áreas afectadas”.

Precisó que con ello colabora con la población y con los sectores productivos que “contribuyen al fortalecimiento de Puerto Madero como un importante destino turístico y económico del estado”.

Los prestadores de servicios y propios habitantes reconocieron la intervención de la Asipona para recuperar espacios que quedaron severamente dañados por el mar de fondo, que se sigue presentando, pero ya en menor escala que en días anteriores.