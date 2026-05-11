Atípica incidencia en casos de VIH

La secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi), María Eugenia Lozano Torres, informó que Chiapas es el estado con la menor brecha en la incidencia por género en casos de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), registrando un caso por cada tres hombres, a diferencia de entidades como Ciudad de México que registra siete casos en hombres por una mujer.

En el marco de la Primera Reunión de Interrelación 2026 entre los Centros Nacionales y Direcciones Generales de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, explicó que la dinámica de Chiapas es observada permanentemente.

Atención y tratamientos

En este sentido, explicó que sobre la cobertura en servicios de diagnóstico integral, atención y tratamiento de la infección por VIH, se ha logrado garantizar el abasto al 100 por ciento de las personas viviendo con VIH a través de 14 Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) y los dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

Otro tema relevante, dijo, es el tema de cáncer de mama, donde Chiapas logró por primera vez el 100 por ciento de la meta de cobertura en mastografías, además de un alcance territorial que llegó a 94 municipios de la entidad, incluyendo mujeres privadas de la libertad, indígenas y rurales.

Por parte de la Secretaría de Salud (SSA) se logró garantizar el seguimiento de estudios complementarios como la biopsia, ultrasonido y estudio de inmunohistoquímica, dijo.