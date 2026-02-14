Atrae SCJN amparo sobre desplazados

Por mayoría de siete votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para conocer el amparo promovido por integrantes de la organización Las abejas de Acteal, así lo informó Hugo Aguilar Ortiz.

El amparo en revisión es el 514/2025 y está relacionado con el desplazamiento forzado interno ocurrido en la región de los Altos de Chiapas entre 1994 y 1997.

Durante la sesión del 12 de febrero, se expuso la solicitud de atracción 935/2025, formulada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Previo a la votación no hubo alguna intervención de los ministros, por lo que el presidente, por vía económica pidió que los integrantes votaran levantando la mano.

De los nueve integrantes de la SCJN, solo dos no votaron a favor de revisar el amparo. Dichas integrantes fueron María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel. Después de la aprobación, se espera que la próxima semana se sepa quién tendrá la elaboración del proyecto.

En días anteriores, la sociedad civil “Las abejas” había informado de una reunión con el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, a quien le reconocieron su sensibilidad en la exigencia de justicia.