Atrapan delfines en muelle de pesca en el Soconusco

Autoridades reportaron que varios delfines quedaron atrapados en una red de trasmallo frente al muelle de Puerto Chiapas. Los animales protegidos fueron localizados entre las redes utilizadas por pescadores locales, en las que también es común que queden atrapadas diversas especies marinas; aunque en algunos casos logran ser rescatadas, en la mayoría mueren especies en peligro de extinción, como las tortugas.

El pasado fin de semana, autoridades de la Marina detectaron delfines enmallados frente al muelle de pesca número uno de Puerto Madero, situación que generó preocupación entre ambientalistas, conservacionistas y la comunidad local, ya que se trata de especies protegidas y en riesgo.

Incumplimiento

En entrevista, el investigador Vicente Castro Castro señaló que, pese a que la Ley de Pesca prohíbe el uso de redes de trasmallo cerca de las entradas de escolleras y bocabarras, algunos pescadores no están cumpliendo con esta normativa.

Indicó que la situación es especialmente alarmante, ya que los delfines son mamíferos marinos protegidos y su captura accidental puede tener graves consecuencias para su supervivencia, sobre todo en la costa de Chiapas, donde su avistamiento es poco común.

Castro Castro explicó que la pesca con trasmallos es una de las principales causas de muerte de delfines a nivel mundial, por lo que consideró fundamental que las autoridades marítimas tomen medidas para evitar que estos hechos continúen ocurriendo en Puerto Madero.

“Es importante destacar que la pesca responsable y sostenible es fundamental para la conservación de los recursos marinos y la protección de la biodiversidad; por ello, nos preocupa que se estén presentando este tipo de prácticas”, puntualizó.

Asimismo, señaló que las autoridades portuarias deben trabajar de manera conjunta para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes, así como implementar acciones que prevengan la captura accidental de delfines y otros mamíferos marinos por parte de pescadores locales.