Auditoría afirma que coadyuvará con investigaciones

Mediante un comunicado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que reafirma su compromiso con la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos.

El texto relata que en el ejercicio de sus atribuciones, no se toleraron actos de corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad ni conductas que vulneren la confianza ciudadana.

En relación con la información difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a la investigación que se sigue contra un servidor público municipal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y abuso de funciones, la ASE reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada en la investigación que se sigue y con las acciones que se realicen conforme a derecho y en el marco del debido proceso.

La ASE mantiene de manera permanente labores de fiscalización técnica sobre el ejercicio del gasto público en los municipios y demás entes fiscalizables, fortaleciendo los mecanismos de control, revisión y transparencia, con el propósito de asegurar que los recursos públicos se ejerzan conforme a la normatividad vigente y en beneficio de la sociedad.

En este contexto, se reitera que ningún cargo público se encuentra por encima de la ley, cualquier irregularidad detectada será analizada y en su caso, turnada a las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

La Auditoria Superior del Estado (ASE) continuará ejerciendo sus funciones con responsabilidad, rigor técnico y apego a la ley, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones y a la correcta administración de los recursos públicos.