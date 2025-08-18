Auditorías garantizan transparencia en Chiapas

La diputada local, Marcela Castillo Atristain, confirmó que la Auditoría Superior del Estado lleva a cabo procesos de revisión en diversos ayuntamientos y dependencias del gobierno estatal, con el objetivo de garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos, tanto en administraciones pasadas como en la actual.

En entrevista, la legisladora destacó que estos procedimientos buscan fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades, siempre bajo los marcos jurídicos correspondientes. Mencionó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha exhortado a exfuncionarios y actuales titulares de municipios y secretarías a colaborar para transparentar su gestión.

Castillo Atristain, de Morena, subrayó que su partido mantiene un firme compromiso con la rendición de cuentas, alejándose de prácticas opacas del pasado.

“En el reciente Consejo Nacional se reafirmó la postura de actuar con honestidad, como lo ha señalado nuestra presidenta nacional”, afirmó.

Al referirse a su experiencia como regidora en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la diputada aseguró que durante su gestión las cuentas públicas fueron revisadas mensualmente y están disponibles en el portal de transparencia. Sin embargo, criticó que otros municipios no han cumplido con esta obligación.

Estas auditorías se dan en un contexto donde se han señalado presuntas irregularidades, como obras inconclusas o compras no justificadas en administraciones anteriores.