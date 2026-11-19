En los últimos años el tema del café tanto a nivel nacional como estatal ha tenido un desarrollo exponencial, lo que ha generado mayor especialización en las técnicas baristas, así lo expresó Rogelio Pedraza, juez en el segundo Campeonato Barista Espresso Chiapas convocado por el Instituto del Café de Chiapas (Incafech).

En entrevista, Carolina Espinoza, parte del Incafech, señaló que el evento, en el que cada vez participan más jóvenes, tiene el propósito de incentivar la mejora en las técnicas para que “en Chiapas no sólo produzcamos el mejor café, sino que en cada cafería sirvamos el mejor café”.

Pedraza indicó que la función de un juez consiste en evaluar que los criterios del sabor, aroma y perfiles sensoriales coincidan con lo narrado por el productor, el tostador o el barista.

En ese sentido, el también director de la Academia Mexicana del Cacao, explicó que el ser catador también implica un costo elevado tanto por la infraestructura y los insumos, como por las capacitaciones necesarias.

“Te lleva a invertir y regresar y hacer las cosas profesionalmente, es una carrera de vida compleja”, indicó.

En el evento también asistieron los jueces Nidia Rodea, Nayeli Navarro, Estan Malana y Manuel González.

Actualmente, productores de café también han incursionado en los demás procesos del grano, como el tostado y el barismo. Tal es el caso de Antonio López, productor de los Altos, con más de nueve años en el tema de café de especialidad y quien también fue juez durante el campeonato.

Variedad

En esta edición, el campeonato cuenta con tres sedes: Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Georgina Cabrera, jueza del campeonato, señaló que el estado es afortunado en tener una gran variedad de cafés, por lo que es posible generar estos eventos en otras regiones como Jaltenango, Tenejapa y Comitán, para visibilizar y reforzar sus propios procesos.