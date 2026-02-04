Aumenta 10 % la recaudación del predial

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, señaló que durante el presente ejercicio fiscal la recaudación del impuesto predial presenta resultados positivos, al registrar un incremento aproximado del 10 por ciento en comparación con el año anterior.

El alcalde explicó que, aunque aún no se cuenta con la cifra final, los ingresos obtenidos por este concepto ya superan los del año pasado, lo que atribuyó a un aumento en la participación ciudadana y a una mayor confianza en el uso de los recursos públicos.

“Vamos bien, se ha recaudado una buena cantidad y estamos un poquito arriba del año pasado. Eso significa que la ciudadanía ha generado más confianza, y lo agradecemos, porque lo que ellos pagan es retorno directo a sus colonias”, expresó.

Destacó que por años existió la percepción de que el predial no se reflejaba en mejoras visibles.

Además, recordó que muchos ciudadanos aseguraban haber pagado durante décadas sin observar beneficios en sus colonias, situación que, dijo, busca revertirse mediante obras de infraestructura y servicios básicos.

“El predial es para eso, para que se vea en vialidades, alumbrado público y servicios. Estamos obligados a prestar estos servicios de manera correcta y hoy estamos trabajando para que la gente vea realmente para qué sirve”, afirmó.

El edil destacó que el aumento en la recaudación permitirá solventar obras prioritarias y atender demandas ciudadanas que se presentan tanto en los programas de atención directa, así como en recorridos por colonias y barrios.

“No hay que suplicar ni agradecer nada; es nuestra responsabilidad. Queremos cambiar la mentalidad de que a las autoridades hay que rogarles. Al contrario, hay que exigirnos que hagamos nuestro trabajo”, subrayó.

Finalmente, el presidente municipal reconoció que en administraciones anteriores el predial no siempre se utilizó para su propósito original, lo que generó desconfianza entre la población.

Sin embargo, aseguró que actualmente el objetivo es que cada peso recaudado se traduzca en mejoras tangibles para la ciudad.