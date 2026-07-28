Aumenta 20 % liberación de moscas estériles

Con la liberación de mil 20 millones de moscas estériles cada semana en el Soconusco se busca garantizar que la fruta que se produce en esta región esté sana y con calidad para ser distribuida en mercados nacionales e internacionales, afirmó en entrevista Alfredo Cerdio Sánchez, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Chiapas.

Refirió que, en comparación del año pasado, la producción ha aumentado un 20 por ciento y con ello la liberación de insectos para combatir a la Mosca del Mediterráneo, reconoció que se trata de un esfuerzo conjunto, productores liberan 20 millones y el programa Moscamed mil millones.

Dijo que en la planta productora de moscas estériles se está empleando a los mejores técnicos y poniendo nuestras instalaciones de primer nivel en este trabajo de sanidad y con la liberación de moscas estériles estamos accediendo y enviando fruta de calidad y sana a los mercados nacionales e internacionales.

El dirigente reconoció los resultados obtenidos gracias al trabajo de los productores del Soconusco y al respaldo del Gobierno Federal, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a través del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, y del gobierno municipal.

Mencionó que mantener estas acciones, es clave para preservar el estatus fitosanitario que permite que la fruta chiapaneca siga compitiendo en los mercados de exportación.