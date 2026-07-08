Aumenta 3 % número de viajeros del aeropuerto

En el cierre del mes de junio, el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez registró un incremento del tres por ciento en el flujo de viajeros en comparación con el mismo periodo del año anterior, así lo informó su director general, Antonio Noguera Zurita.

El administrador aeroportuario explicó que este aumento se ha dado en un contexto marcado por el arranque del Mundial de Futbol y el inicio del periodo vacacional de verano, que comienza de manera oficial en los próximos días.

Noguera Zurita confió en que la tendencia al alza se mantenga y que el cierre del mes de julio refleje un crecimiento todavía más significativo.

En cuanto al origen de los pasajeros, el directivo precisó que la base del tráfico aéreo en Chiapas sigue siendo el viajero nacional, aunque el estado se mantiene como uno de los destinos preferidos en el país.

Destacó que Chiapas ocupa actualmente la séptima u octava posición entre los lugares más visitados por turistas, a pesar de no ser un destino de playa, lo que garantiza una afluencia constante.

Noguera Zurita atribuyó parte de esta consolidación a las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en materia de seguridad y promoción turística, así como a la atracción de inversiones, factores que han contribuido al repunte en la llegada de viajeros.

Expansión aérea

Respecto a la conectividad aérea, el director general señaló que se mantiene un trabajo permanente a través de un comité encargado de impulsar nuevas rutas.

Entre los objetivos a corto plazo, mencionó la posibilidad de que Mexicana de Aviación no solo mantenga su conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sino que también abra una ruta hacia Tulum, considerada una ruta importante para esa aerolínea.

Asimismo, adelantó que se gestionan rutas que se busca recuperar, como las conexiones con León, Mexicali y Veracruz, aunque descartó por el momento un enlace hacia Tapachula.