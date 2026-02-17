Aumenta 5.1 % el costo de canasta alimentaria

En enero de 2026, el costo de la canasta alimentaria aumentó 5.1 por ciento en zonas urbanas y 3.8 por ciento en áreas rurales, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza por Ingreso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Alimentos consumidos fuera del hogar como carne de res y leche, destacan entre los productos con mayor presión al alza.

Según el reporte oficial, el valor mensual de la canasta alimentaria, utilizada como referencia para medir la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, se ubicó en 1,863.17 pesos por persona en zonas rurales, mientras que en el entorno urbano alcanzó los 2,486.40 pesos.

Esta diferencia evidencia el mayor costo de vida que enfrentan las familias en las áreas metropolitanas.

En términos mensuales, la canasta también mostró incrementos: 0.5 por ciento en el medio rural y 0.8 por ciento en el urbano, lo que confirma una tendencia sostenida al alza en los precios de los alimentos básicos durante el arranque del año.

Entre los productos que más influyeron en el aumento anual destacan los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, así como el bistec de res y la leche pasteurizada de vaca, tanto en zonas rurales como urbanas.

Estos productos, de consumo cotidiano, han impactado directamente el gasto de los hogares, en especial de aquellos con menores ingresos.

Ingresos

En cuanto a la Línea de Pobreza por Ingresos, que contempla tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, el incremento anual fue de 3.7 por ciento en el ámbito rural y de 3.9 por ciento en el urbano, lo que refuerza el panorama de encarecimiento general del costo de vida.

La inflación general anual en enero se ubicó en 3.8 por ciento, un nivel similar al observado en la canasta alimentaria rural, pero inferior al registrado en el entorno urbano.