Aumenta a 22 los casos de feminicidio en nuestro estado

El domingo 5 de julio, en el barrio Villaflores La Cascada, una mujer identificada como Adriana, de 35 años, fue despojada de la vida con disparos de arma de fuego, la cual se suma a la lista de 22 feminicidios que se contabilizan en Chiapas durante lo que va del 2026.

De acuerdo con la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, el crimen ocurrió presuntamente a manos de la expareja de la víctima, quien tras cometer el homicidio logró huir de la escena.

Señalaron que el número de casos registrados evidencia la incapacidad de las autoridades para detener la violencia feminicida y preocupa la brutalidad con la que se han perpetrado estos ataques durante el presente año.

Este patrón de extrema violencia, aseguran, urge de una necesaria intervención estatal que vaya más allá de los discursos y se traduzca en acciones concretas.

Exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que el proceso se lleve a cabo bajo los estándares de la perspectiva de género, a fin de que el delito sea tipificado de forma correcta como feminicidio y no quede en la impunidad.

El llamado incluye la localización y detención del presunto responsable, así como el esclarecimiento total de los hechos.

La demanda, subrayan, no es nueva, pero cada nuevo asesinato la vuelve más urgente.

La comisión instó a los tres órdenes de gobierno a reforzar las políticas públicas de prevención y protección, en especial para aquellas mujeres que viven en contextos de alto riesgo.

Finalmente, la agrupación expresó su solidaridad con la familia, amistades y personas cercanas a Adriana. Sostuvieron que cada feminicidio representa una deuda pendiente del Estado y reafirmaron su compromiso de continuar visibilizando la crisis para que se alcance justicia.