Aumenta costo de frutas y verduras hasta un 300 %

Por diferentes factores este 2024 ha mostrado un incremento en los comestibles que, en algunos casos, su costo se ha elevado hasta un 300 %, conforme al caso del tomate y la cebolla, que en los mercados el costo está excesivo, cuya situación también impacta a los comerciantes, quienes han resentido la caída de las ventas hasta un 50 por ciento en estos primeros días del año.

Los comerciantes del mercado Juan Sabines dieron a conocer que uno de los productos que más elevó su precio es la cebolla, la cual estaba en 15 pesos el kilogramo, y ahora se oferta en 45 pesos. Pero este no es el único caso, pues el tomate estaba en 20 pesos y ahora se vende en 40; “todo ha subido, en realidad; no hay fruta o verdura que no haya elevado su costo”, apuntaron.

De acuerdo con los vendedores de estos productos, uno de los factores inesperados para esta temporada fueron las bajas temperaturas que afectó a la zona Altos, principalmente, siendo el lugar de donde procede gran parte de las verduras que se producen en hortalizas y que se venden en los mercados de la capital.

Afectación por temporal

El comerciante Martín “N” indicó que el frío acabó con diferentes verduras que son de consumo diario y son relativamente baratas. “El frío acabó con el rábano, lechugas, zanahorias, repollos, productos que han escaseado mucho, y lo que hay está muy caro y en mal estado para la venta”.

En todas las frutas y verduras existe incremento en los precios, detalló; por ejemplo: la calabaza que se ofertaba en 20 pesos el kilo, se elevó a 40 pesos. El caso del chile morrón subió de 60 a 110 pesos el kilo, pero también las frutas han elevado su precio; el caso del plátano, que pasó de 8 a 20 pesos por kilogramo.

Los comerciantes exponen que esta situación prevalecerá por los siguientes meses, tiempo en que los productores esperan recuperarse de estos factores adversos.