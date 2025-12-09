Aumenta demanda de productos esotéricos

Con el mes de diciembre, los comercios tradicionales dedicados a productos religiosos y esotéricos en Tuxtla Gutiérrez reportaron un notable aumento en la afluencia de clientes. Veladoras, amuletos, jabones, baños energéticos y lociones figuran entre los artículos más buscados por quienes desean cerrar el año con protección, salud y buena fortuna.

El incremento de las ventas, de hasta el 30 por ciento, es impulsado por rituales de prosperidad y tradiciones espirituales que se fortalecen en la capital chiapaneca.

En lugares del centro como el mercado público municipal Juan Sabines, y el mercado Dr. Rafael Pascasio Gamboa, diariamente personas de todas las edades acuden en busca de elementos simbólicos que complementen tratamientos médicos o prácticas espirituales.

Productos

Comerciantes, destacaron que en estas fechas la gente suele prepararse para recibir el nuevo año, aumentando las ventas, gracias al pago de aguinaldos y a las tradiciones decembrinas.

Entre los productos más solicitados se encuentran amuletos del horóscopo chino, veladoras temáticas para atraer prosperidad, unión familiar y estabilidad emocional, así como objetos utilizados en rituales populares como las maletas para atraer viajes.

Hombres y mujeres acuden por igual, interesados en pulseras, polvos y jabones rituales asociados al bienestar afectivo y emocional.

Aunque existen prácticas más complejas realizadas por especialistas externos, los puestos en mercados únicamente ofrecen artículos de uso personal, sin servicios de rituales o trabajos esotéricos.

Figuras vendidas

En cuanto a las imágenes religiosas, las figuras más vendidas durante todo el año son la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, diversas advocaciones del Niño Jesús y representaciones de San Miguel Arcángel, muy venerado en Chiapas.

Además, locatarios subrayaron que mostrar productos no implica obligación de compra, aunque muchas personas suelen regresar por la calidad y tradición de los negocios, al ser referentes en la zona centro.