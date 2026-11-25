Durante 2026, el edentulismo, es decir, la falta de dientes, ha aumentado de forma alarmante en el estado, registrándose en personas de entre 30 y 40 años, lo que a su vez provoca problemas digestivos, disminución de autoestima y mayores barreras lingüísticas en las comunidades indígenas y rurales.

Así lo expuso el doctor Gonzalo Jiménez Castellanos durante su participación en el foro “Uniendo corazones por la salud: alianzas entre la comunidad y la academia” desarrollado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Caries, un problema recurrente

En su intervención, Gonzalo Jiménez indicó que, en Chiapas, el 94 % de los adultos sufre caries, además de que históricamente ha ocupado el segundo lugar a nivel nacional en afectaciones dentales en menores de 12 años. Del mismo modo, cuatro de cada 10 adultos mayores en el estado carecen de su dentadura funcional.

Estas situaciones, explicó, se deben a una falta de servicios médicos en las comunidades rurales e indígenas, además de una alimentación alta en azúcares y productos procesados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud bucal implica un estado de bienestar que permita realizar funciones básicas como hablar, masticar los alimentos y sonreír sin limitaciones.