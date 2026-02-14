Aumenta el precio de flores y rosas

A pesar de que el precio de las rosas y flores en general se ha incrementado debido a la escasez por las heladas que afectaron cultivos, diversos vendedores que tienen puestos en San Cristóbal esperan aumentar sus ventas como motivo del Día del Amor y la Amistad, que se celebra hoy, 14 de febrero.

Pedro Alejandro Pérez Vázquez, uno de los vendedores que tiene su puesto en el barrio de San Ramón, dijo que una rosa cuesta treinta pesos, cuando en días que no hay mucha demanda cuestan quince, “pero algunas flores solo subieron el 20 por ciento”.

En entrevista reiteró que los precios “han subido bastante porque vinieron a afectar las heladas y se perdió mucha flor”.

Demanda

Señaló que “de por sí en fechas como el 14 de febrero suben los costos por la demanda, pero ahora ha sido más por las heladas, esperamos tener buenas ventas”.

Señaló que el 50 por ciento de las flores que vende las trae de Zinacantán y el resto de Ciudad de México; agregó que en ambos lugares han afectado las heladas.

Afirmó que todos los vendedores de flores se surtieron bastante para tener variedad y cantidad. “Lo que más se vende en San Cristóbal son las rosas, girasoles, las gerberas y tulipanes. Es lo que más sale”.

Comentó que su negocio permanecería abierto desde el viernes toda la noche, y hoy sábado, para que los clientes lleguen a comprar flores para sus esposas, novias, amistades o familiares en general.

Cerca del parque del barrio de San Ramón, situado en el poniente de la ciudad coleta, hay varios expendios de flores.