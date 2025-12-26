Aumenta el robo de ganado en Navidad

Mientras ganaderos cenaban en la Nochebuena los ladrones visitaron sus corrales y se llevaron alguna de sus vacas o becerros, denunciaron los ganaderos Sebastián Flores Rizo y Joaquín Castellanos de la Rosa.

Los afectados indicaron que los amantes de lo ajeno siempre aprovechan que los ganaderos se distraen con la celebración y en esta ocasión se dio a conocer que los robos se cometieron en los ejidos Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas.

Expusieron que en ambos lugares se perdieron dos vacas, las cuales tienen un valor de veinte mil pesos cada una y tenían un peso de 400 kilos; hasta el momento se desconoce la identidad de los ladrones.

Al decir de los mencionados agraviados, al presentarse por la mañana se percataron que parte de su alambrado estaba cortado, por lo que de inmediato dieron aviso a sus vecinos, quienes dijeron no saber nada del robo por lo que pidieron a las autoridades policiacas que durante el fin de año intensifiquen la vigilancia, con el propósito de evitar este tipo de delitos.