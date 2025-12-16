Aumenta el sector minero en Chiapas

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante agosto de este año la actividad industrial en el país aumentó, sobre todo, en los estados de Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En el caso de Chiapas, a nivel general, y comparado con julio de 2025, la actividad disminuyó un 1.5 %.

Los datos publicados, también demuestran que Chiapas, comparado con agosto de 2024, ha aumentado 5.8 % en la actividad industrial, que implica los procesos técnicos que transforman las materias primas en bienes manufacturados o semielaborados.

Más crecimiento

En el rubro de la minería, Chiapas tuvo un aumentó anual del 22.9 %. Una tendencia en ascenso que también se notó en los ramos de la construcción, con un incremento del 4.8 %, y de las industrias manufactureras con una variación positiva del 3.5 %.

El único ramo en que se registró un descenso fue en la generación y transmisión de energía eléctrica, así como el suministro de agua y de gas natural. El descenso, comparado con agosto de 2024, fue de un 18.2 %.

Nacional

El estado con mayores aumentos en ese rubro fue Tamaulipas, que mostró avances en la minería y en la construcción. Por el contrario, el estado con mayor disminución fue Nayarit, con una reducción del 9.1 %.

Los datos muestran que México, como país, en todos los rubros (generación de energía, construcción, manufacturación, etc) lleva una tendencia en descenso, con un énfasis en la minería y con una caída del 6 % en comparación con el año pasado.