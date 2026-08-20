Aumenta fecundidad forzada en niñas

La fecundidad forzada en infancias y adolescentes de Chiapas ha incrementado en siete años, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población (Conapo); la entidad va en contracorriente de la tendencia nacional. En el país se descendió 24.9 % de forma anual la cantidad de niñas madres de 10 a 14 años.

La fecundidad forzada es considerada una violación de los derechos humanos y un serio problema de salud pública. En la mayoría de los casos, es consecuencia de violencia sexual. En 2025, se estima que ocurrieron siete mil 887 nacimientos en niñas, lo que implica alrededor de 22 nacimientos diarios a nivel nacional.

Chiapas

De acuerdo con los datos que expuso la Conapo en su documento "Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años", Chiapas pasó de una razón de fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años, de 2.53 nacimientos en 2018, a 3.19 nacimientos por cada mil niñas en 2025.

Este documento de la Conapo especifica los riesgos de este problema, pues los cuerpos de las niñas tan jóvenes aún no están preparados para el embarazo y el parto. Por ello, los riesgos para su salud y su vida son mayores.

Urge intervención

Esto hace "urgente la intervención de las autoridades, tanto a nivel federal como estatal, así como el fortalecimiento de los mecanismos de protección y la reducción de las desigualdades que favorecen este problema", detalla el documento.