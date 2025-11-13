Aumenta incidencia de abuso sexual infantil en el estado

Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, indicó que la incidencia de violencia sexual infantil en Chiapas es mayor en los últimos años. En el 2015 los casos reportados oscilaban entre 700 y 800 al año, y para el 2019-2020 ya se tenían más de mil 300 denuncias de delitos de pederastia.

Colaboran y dan acompañamiento en el proceso legal que pasan los infantes y adolescentes, rinden informes hechos por psicólogos especializados para documentar el daño a jueces y autoridades, es un proceso bastante complejo que requiere de cierta especialidad y experiencia.

Atenciones

La fundación atiende también a infancias y adolescencias de centros asistenciales, del Sistema DIF o privados, e incluso de otros estados del país de forma virtual y en colaboración con las Fiscalías de Coahuila, Nuevo León, Nayarit y Michoacán.

Ellos atienden a niñas, niños y adolescentes (NNA) que han experimentado violencia sexual, anunció la rodada con causa en el marco del día internacional contra el abuso sexual infantil, convocando a clubs de motociclistas y ciclistas, así como a la población en general a sumarse y participar.

Rodada

Realizarán el próximo domingo 23 de noviembre una rodada que saldrá del parque 5 de Mayo hasta el puente de colores, para terminar en el parque de La Juventud, a las 12 horas. Pueden acudir motociclistas y ciclistas de clubs e independientes. Para recaudar fondos y seguir con su labor social pondrán a la venta playeras conmemorativas, ya que no reciben fondos oficiales.

Rubén Moguel, empresario chiapaneco, indicó que se sumarán a esta causa donando un porcentaje de su negocio a la fundación, convocó a la población y empresarios a sumarse y visibilizar y hacer conciencia de abordar esta problemática social.