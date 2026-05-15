Aumenta la afluencia a mercados agroecológicos

Contrario a lo que se podría pensar, el consumo del mercado agroecológico no solo se explica por el factor económico, sino que se da por razones más profundas, como la memoria, la identidad e incluso la resistencia. Así lo expuso Stephanie Velasco, quien investigó las motivaciones de consumo en este tipo de mercado en el Soconusco.

La investigadora, quien realiza su doctorado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señaló que lo que antes se vio como comida de plantas subutilizadas como algunas malezas, hoy está siendo revalorizado a través de los alimentos que, en su mayoría, son elaborados por mujeres.

Salud

Stephanie Velasco detalló que una de las principales motivaciones de consumo es la salud; sin embargo, también se puede rescatar el hecho que las personas ya están preocupadas por el bienestar de los propios productores.

Esto porque en sus respuestas mencionaron que “no importa viajar tres horas a estos lugares”, porque saben que los productos que ahí se venden están hechos a partir de agricultura sin agroquímicos.

La asistencia a estos mercados tuvo un pico posterior a la pandemia, ya que las personas también buscaban preservar las tradiciones y la identidad, señaló la académica.

“Y ahí también surgió algo interesante como lo es la nostalgia” dijo. Durante su investigación, la investigadora recogió testimonios donde las personas señalaban que el olor de la leña les hacía sentir como en el campo o a su infancia.