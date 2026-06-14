Aumenta paso ilegal de migrantes en lanchas

A pesar de que el mar de fondo se presenta en la playa de Boca del Cielo, los vecinos de este lugar se han percatado que lanchas pasan llenas de migrantes a unos metros hacia mar adentro, los cuales van rumbo a los Estados Unidos, lo que ha generado una total inconformidad y miedo entre los trabajadores en la zona.

Pescadores del citado lugar, entre ellos Sebastián González Urrea, dijeron que ahora también tienen a otro “enemigo” del que hay que cuidarse: los migrantes, quienes a pesar de que están las lluvias, estos todavía tienen el valor de pasar a unos cuarenta metros de la orilla de la playa.

Otros pescadores de Boca del Cielo, en voz de Raúl Méndez Laguna, señalaron que es urgente que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto y detengan los recorridos de embarcaciones que van llenas de personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.

Otros pescadores, mediante Jairo Ulloa López, dijeron que estas embarcaciones pueden provocar accidentes de lanchas tal como ya ha ocurrido en otras zonas pesqueras del municipio de Tonalá, en donde en 2014 una lancha llena de indocumentados chocó contra una lancha de pescadores de Paredón, provocando la muerte de un pescador mientras que la lancha de los migrantes por ser mas grande no le paso nada y siguió su camino, entonces todo esto se pretende evitar, dijeron.