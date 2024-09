Aumenta recaudación fiscal de 2018 a 2024

Antes de 2018, la administración de Tuxtla gastaba más de lo que ingresaba. Carlos López / CP

Entre los años 2018 y 2024, la recaudación fiscal en Tuxtla Gutiérrez se incrementó en un 42.4 por ciento, dio a conocer el tesorero del Ayuntamiento, Carlos Agustín Gorrosino Hernández.

Al terminar diciembre de este año, se espera que los ingresos de la capital ronden los tres mil 500 millones de pesos (mdp), lo que se traduce en un 42 por ciento más que en el 2018, cuando los ingresos fueron de dos mil 353 mdp, precisó el funcionario municipal.

Dijo que en 2018, la administración de la ciudad estaba en una condición que él ha denominado como un municipio en quiebra técnica, pues era un municipio que tenía una liquidez muy limitada; se recibió la tesorería con una caja de 1.2 mdp de libre disposición para enfrentar la administración.

“Se trataba de un municipio que no tenía reservas para cubrir los aguinaldos de los trabajadores en el año 2018, se trataba de un municipio que en el mes de octubre tenía requerimientos de algunas obligaciones de pago y no tenía la posibilidad de cumplirlas, como ejemplos un requerimiento del SAT, porque la administración que nos antecedió no había cubierto el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los aguinaldos de los trabajadores desde el año 2016”, dijo.

El tesorero municipal sumó que durante la administración de Carlos Morales Vázquez como presidente municipal, la recaudación se incrementó pasando por una cifra de tres mil 350 mdp, y para el año actual se estima que al día 31 de diciembre podría ascender a tres mil 500 millones, dados los resultados de las políticas que se establecieron desde el inicio de la gestión, como la reducción de gastos innecesarios y mejora en la recaudación de ingresos.

Gorrosino Hernández comentó que en gran medida los activos se debieron a los servicios que brinda el Ayuntamiento como el impuesto de pago predial, multas, permisos y licencias. Esto, dijo, se tradujo en el desarrollo de obras para la ciudad y que al mismo tiempo gracias al alcalde Carlos Morales, la capacidad de liquidez de la ciudad aumentó.

Explicó que la administración de Tuxtla Gutiérrez está situada a tres niveles de la máxima puntuación de las empresas calificadoras de nivel internacional para poder adquirir deuda.

“¿Hoy qué significa que estemos en las calificaciones AA?, significa que se tiene un nivel muy bajo de incumplir con las obligaciones de deuda, que bajamos de una manera drástica nuestra deuda pública, que tenemos balances financieros positivos; es decir en términos llanos, que ingresamos más de lo que gastamos”. comentó.