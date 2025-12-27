Aumenta riesgo de carcinoma en indígenas por leña y humo

En Chiapas como en México, el cáncer de pulmón es la enfermedad oncológica más prevalente y la principal causa de defunciones relacionadas con tumores. Pero además, en regiones donde se procesan alimentos con leña, el riesgo es mayor.

Así lo explicaron los investigadores de la Asociación Internación Vida Social, un grupo que realiza trabajo de campo e investigación en comunidades rurales.

Explicó que sumado a los riesgos ordinarios del canje de pulmón, Chiapas como otras comunidades de México enfrentan el riesgo por cocina de leña y humo; por ello, urge mejorar las condiciones de vida de la gente y con ello la reducción de riesgos.

Son las comunidades indígenas donde según dijeron los médicos Rita Manrique y Gina Estarciera, quienes realizarán una entrega de conclusiones de Chiapas en breve, hay mayor prevalencia de cáncer de pulmón.

Lo más alarmante es que la mayoría de los casos podrían haberse prevenido. El consumo de tabaco sigue siendo el factor de riesgo predominante, asociado a aproximadamente el 85 % de los incidentes. Otros agentes contribuyentes incluyen la inhalación de humo de segunda mano.

La probabilidad de que un hombre presente cáncer de pulmón a lo largo de su vida es de 1 en 17, mientras que en las mujeres es de 1 en 18. Estas estimaciones contemplan tanto a fumadores como a quienes no lo son.