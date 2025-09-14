Aumenta turismo extranjero en Chiapa de Corzo

En las pasadas vacaciones de verano, Chiapa de Corzo presentó un inusitado aumento en el número de paseantes de origen extranjero, un fenómeno alentador de cara a próximos periodos de asueto en la comunidad global, dijo el alcalde de este municipio, Límbano Domínguez.

El Ayuntamiento, de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que recientemente más de cinco mil visitantes de nacionalidad extranjera llegaron de paseo a Chiapa de Corzo en el período de verano, de igual manera un número similar de visitantes locales.

No es la mejor marca

Dijo que aunque no es la mejor marca de visitantes, llamó la atención la amplia variedad de nacionalidades de los visitantes, por lo que a través de las áreas de oportunidad de Turismo Municipal se está buscando consolidar rutas y ofertas de temporada para estos grupos de paseantes.

“Es una oportunidad que queremos aprovechar, por eso captar a turistas de nacionalidades como checas, noruegas, suizas ahora son un objetivo de Chiapa de Corzo”, subrayó el alcalde.