Aumenta uso de energías renovables

A finales de 2025, prácticamente la mitad de la capacidad de generación eléctrica en el mundo provenía ya de fuentes renovables. Es una transformación extraordinaria que plantea enormes desafíos tecnológicos, ambientales y sociales.

Lo anterior lo señaló José Francisco Pola Albores, director del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en la inauguración de la Semana de las Energías Renovables 2026.

Durante muchos años se ha hablado de la transición energética como un proceso del futuro, pero ya es posible decir que ya ha comenzado. La universidad tiene una responsabilidad fundamental, que no se limita a desarrollar investigación científica o innovación tecnológica.

Tienen la responsabilidad de formar personas capaces de comprender esos desafíos y proponer soluciones que contribuyan a una transición energética sostenible y justa; este evento es una oportunidad, a través de conferencias magisteriales, talleres y otras actividades.

El investigador comentó que durante tres días se darán a conocer estudios, avances y tendencias en materia de energías renovables. Las ponencias serán híbridas, algunas en línea, otras presenciales.

Hay dos temas importantes en esta materia, que van sobre el hidrógeno en México, producción y aplicaciones, así como sistemas de almacenamiento de litio, aspectos que se han popularizado en las energías renovables.

Panorama local

En Chiapas mencionó que la mayor generación de energía limpia proviene del sistema hidroeléctrico; también hay suficiente capacidad instalada en energía fotovoltaica, hay un enorme potencial de crecimiento en el sector doméstico, industrial, para poder generar energía. La energía eólica igualmente ha ganado mucho terreno.