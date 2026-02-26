Aumenta vacunación contra sarampión

La Jurisdicción Sanitaria Número II en la región Altos, continúa con la campaña de vacunación, demanda que se incrementó en municipios, donde la población acude de manera masiva a los módulos instalados por la Secretaría de Salud.

Autoridades sanitarias informaron que desde hace varios días se registra alta afluencia de hombres, mujeres, adultos mayores y menores de edad en puestos de vacunación ubicados en municipios como San Pedro Chenalhó, San Andrés Larráinzar, Pantelhó, San Juan Chamula, Aldama y Oxchuc, entre otros puntos de la región.

Protección

Con esta acción se busca reforzar la protección, principalmente en niñas y niños menores de cinco años y adultos mayores, ante el incremento de enfermedades respiratorias y la reaparición de casos de sarampión en el país.

De acuerdo con el personal médico, en municipios como Oxchuc se han aplicado más de 200 dosis en jornadas recientes.

Además de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), también se aplican dosis contra influenza, COVID-19 y TDPA, así como vacunas del esquema básico como BCG, hepatitis A y B, rotavirus, hexavalente y VPH.

Cabe señalar que las vacunas son gratuitas y no se requiere ser derechohabiente, por lo que llamaron a la población a completar su esquema de vacunación para evitar brotes de esta enfermedad.