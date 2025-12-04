Aumenta volumen de desechos en diciembre

La temporada decembrina vuelve a poner a prueba el sistema de recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo al secretario de Servicios Municipales, Horacio Gómez González, durante estas semanas el volumen de desechos asciende hasta 820 toneladas por día, impulsado por el incremento en la actividad comercial y las celebraciones propias de la época.

Además, los días 24 y 31 de diciembre el volumen puede duplicarse, saturando contenedores y rutas de recolección.

Gómez González señaló que aunque las cuadrillas municipales trabajan todos los días para mantener limpia la ciudad, la labor de los pepenadores se ha convertido en uno de los principales obstáculos.

“Es un problema grave, los pepenadores sacan la basura de los contenedores, riegan los desechos y generan lixiviados que apestan y representan un riesgo para la salud”, explicó.

Denunciar hechos

Para contener este problema, Servicios Municipales mantiene un operativo con 19 cuadrillas en turno matutino para realizar el descopete, retirar excedentes y cerrar contenedores, y seis cuadrillas nocturnas que refuerzan la limpieza.

Sin embargo, reconocen que la actividad de pepena continúa afectando la imagen y salubridad de las calles.

Ante este escenario, pidió el apoyo de la población para reducir el impacto, principalmente mediante dos acciones: denunciar al 0-7-2 cuando se detecte a pepenadores sacando basura y tirándola en la vía pública.

Además de respetar los horarios y días de recolección para evitar que las bolsas permanezcan expuestas y se conviertan en blanco de pepena nocturna.