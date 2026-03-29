Aumentan 60 % siniestros en carros y casas

Durante los meses con mayores temperaturas, los incendios en viviendas y vehículos en Tuxtla Gutiérrez pueden incrementarse hasta en un 60 %, advirtió Eloy Cruz Llaven, coordinador operativo del Cuerpo de Bomberos de la capital chiapaneca. El comandante atribuyó este aumento a factores directamente vinculados con la conducta humana.

De acuerdo con el entrevistado, el mes de marzo marca el inicio de una etapa crítica para la corporación, ya que las emergencias por fuego comienzan a elevarse considerablemente. Las causas más frecuentes, explicó, están relacionadas con descuidos cotidianos como dejar encendida la estufa mientras se realizan otras actividades, el uso de instalaciones eléctricas obsoletas o la realización de conexiones improvisadas dentro de los hogares.

Causas

“A veces dejamos la estufa encendida mientras hacemos otras cosas o realizamos empates de cables sin la instalación adecuada, lo que puede generar chispas y provocar un incendio”, detalló Cruz Llaven.

Entre otros factores de riesgo, el comandante mencionó la falta de mantenimiento en aparatos electrónicos que permanecen conectados durante largos periodos, el sobrecalentamiento de cargadores de teléfonos, el mal estado de planchas eléctricas y las fugas de gas en cilindros deteriorados.

En cuanto a los incendios de pastizales, el vocero señaló que representan una amenaza latente en esta época del año, pues las brasas pueden ser transportadas por el viento hacia zonas habitadas y desencadenar siniestros mayores.

Automóviles

En lo que respecta a los incendios automotrices, Cruz Llaven indicó que estos suelen ser consecuencia de la falta de mantenimiento preventivo, el sobrecalentamiento del motor, fugas de combustible o modificaciones eléctricas mal ejecutadas, como la instalación de sistemas de audio o iluminación adicional sin supervisión técnica.

Las estadísticas del Cuerpo de Bomberos reflejan que, de enero a la fecha, se han atendido 17 incendios en casas habitación y 14 en vehículos en Tuxtla Gutiérrez. En 2025, la corporación brindó más de 10 mil servicios, de los cuales 45 correspondieron a incendios en viviendas y 32 a unidades motorizadas.

Llamado

Ante este panorama, el coordinador operativo hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas durante la temporada de calor, entre ellas la revisión de instalaciones eléctricas y de gas, evitar la quema de basura cerca de viviendas y reportar cualquier conato de incendio al 911.

“Actuar con rapidez y prevención puede evitar tragedias, porque cuando el fuego alcanza grandes dimensiones resulta imposible controlarlo sin la intervención del Cuerpo de Bomberos”, concluyó.