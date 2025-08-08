Aumentan accidentes viales durante las lluvias

El director de Identificación y Reducción de Riesgos, Inspecciones y Eventos de Protección Civil (PC) en Tuxtla Gutiérrez, Luis Antonio Cruz, habló del aumento de accidentes automovilísticos durante la temporada de lluvias, destacando la falta de precaución de los conductores al circular bajo condiciones climatológicas adversas, como una de las principales causas.

Además, señaló la importancia de respetar los señalamientos, evitando transitar por zonas de riesgo y ateniendo recomendaciones preventivas.

Evitan tragedias

El director subrayó que aunque el registro oficial de percances viales corresponde a la Secretaría de Tránsito, PC ha coadyuvado activamente en la atención de personas afectadas y en acciones conjuntas con otras dependencias para evitar que las lluvias se conviertan en tragedias.

“Nosotros intervenimos principalmente para auxiliar a las personas que sufren accidentes, en colaboración con Seguridad Pública y Tránsito Municipal”, comentó.

Po otro lado, anunció que la capital chiapaneca cuenta con 25 puntos identificados como zonas de riesgo por posibles desbordamientos e inundaciones. A partir de este diagnóstico se diseñaron 14 acciones estratégicas en coordinación con el presidente municipal Ángel Torres, enfocadas a la limpieza de basura, recolección de material pétreo y la difusión de medidas de prevención.

“Estamos trabajando en conjunto con diversas áreas del Ayuntamiento, como Obras Públicas y Servicios Municipales, para actuar rápidamente cuando se registran acumulaciones de lodo, piedras o basura que obstaculicen el flujo del agua”, indicó.