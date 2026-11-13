Aumentan acciones por la primera infancia

De acuerdo con el estudio “La primera infancia no puede esperar. Del diagnóstico al cambio sistémico”, al cierre de 2024, en México, casi cuatro de cada 10 niñas y niños menores de seis años presentaban carencia por acceso a los servicios de salud (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2024).

Promotora Social México (PSM) y el Pacto por la Primera Infancia (PPI) presentaron este estudio que analiza la situación de niñas y niños menores de seis años en el país y plantean acciones concretas para mejorar su desarrollo.

De acuerdo con estimaciones del PPI con base en microdatos del Inegi, (2024), el 41.9 % de esta población vive o vivía en condiciones de pobreza.

Panorama local

La carencia por servicios de salud hasta 2024, en Chiapas, afectó a casi ocho de cada 10 infancias. Esta situación se agravó en los menores que vivían en entidades del sur y centro, en comunidades rurales y en quienes eran hablantes de alguna lengua indígena.

Cuatro de cada 10 infantes menores de seis años se encontraban en situación de pobreza, lo que equivale a alrededor de cuatro millones.

En la entidad, ocho de cada 10 menores de seis años se encontraban en pobreza, seguido de Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Acciones

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas y la Secretaría de Educación estatal firmaron un convenio de colaboración para ampliar el acceso a la educación inicial y preescolar, además de impulsar programas de crianza positiva con madres, padres y cuidadores.

A través de la alianza con el PPI, se canalizó material donado por LEGO a 28 centros de atención infantil del DIF, 132 servicios de educación inicial indígena y 10 organizaciones civiles, en beneficio de más de cuatro mil 500 niñas y niños.