Aumentan agresiones contra defensores

Desde 2025 el Observatorio de Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Chiapas (Obse) ha registrado un aumento en las agresiones contra defensores en la zona costa, en donde se realiza la construcción de la Línea K del Tren Interoceánico, así lo expuso Valentina Auletta durante el conversatorio “Del asedio a la paz pendiente”.

En el evento, celebrado en la Universidad Iberoamericana, la también fundadora del Obse explicó que, aunque en el estado han disminuido los eventos violentos, las agresiones contra personas defensoras han aumentado.

Cifras

Detalló que durante 2025 siete de cada 10 personas agredidas fueron mujeres, una tendencia que se mantiene durante los meses observados del 2026.

Asimismo, identificaron una combinación entre agresiones físicas y digitales, en donde las personas defensoras son fotografiadas en un espacio físico para posteriormente ser difamados en los espacios digitales.

El subregistro persiste

“La reducción de algunas expresiones de violencia no significa necesariamente que las comunidades hayan recuperado la tranquilidad”, mencionó Nataniel Hernández, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos durante el mismo evento.

Al presentar el informe “Chiapas, la paz pendiente” realizado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, Nataniel Hernández expuso que la región Sierra-Frontera concentró durante 2025 el 10.58 % de las desapariciones del estado, esto con base a datos oficiales.

Hernández precisó que dicho porcentaje no representa la totalidad de las desapariciones ocurridas en la región, ya que el propio documento advierte sobre un subregistro de casos a causa de un temor a denunciar por parte de varios habitantes quienes siguen desconfiando de las instituciones de justicia.

En ese sentido, Ernesto López Portillo, del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, dijo que ya desde la década de los 90 el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad advertía este fenómeno.

Ernesto López mencionó que actualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que el 93 % de los delitos a nivel nacional no se denuncia, y subrayó que en Chiapas fue el único estado donde no pudo construirse el dato.

“No es que los demás estados estén bien, no, el sistema penal está colapsado, tiene, según la criminología crítica, una función simbólica más que otra cosa, ahí está, pero no está produciendo acceso a la justicia para la mayoría”, dijo.