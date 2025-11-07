Aumentan casos activos de gusano barrenador

Los casos del gusano barrenador del ganado (GBG) se han incrementado en las últimas dos semanas, pasando de 640 a 757 casos activos, siendo Chiapas el estado que ocupa el primer lugar y aunque salieron de la lista Puebla, Nuevo León, Querétaro y Morelos, ingresó Jalisco con un caso.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ya se acumularon nueve mil 367 casos desde que hizo su aparición la plaga en nuestro país.

Precisa que Chiapas ocupa el primer lugar con cuatro mil 520 animales infectados seguido de Oaxaca con mil 119, Tabasco 980, Veracruz 960, Yucatán 940, Campeche 605, Quintana Roo 211, Puebla 25, Nuevo León dos, Querétaro dos, Guerrero, Jalisco y Morelos, uno cada uno.

En cuanto a los casos activos, Chiapas tiene 264, Veracruz 165, Yucatán 128, Oaxaca 95, Tabasco 45, Quintana Roo 29, Campeche 29, Guerrero uno y Jalisco uno.

Ante esa situación, el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), insiste en sus llamados a los productores de ganado que revisen de manera adecuada a sus animales y en caso de detectar “gusaneras” avisar a los técnicos para darles el seguimiento y tratamiento adecuado.