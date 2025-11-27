Aumentan casos activos de gusano barrenador

Aves, fauna silvestre y felinos, han sido detectados con gusano barrenador del ganado que se sigue incrementando, tanto que en ocho días los casos activos pasaron de 727 a 926 en diez estados del país, siendo Chiapas el que presenta el primer lugar. De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la plaga se ha presentado en 13 entidades, aunque en Nuevo León, Querétaro y Morelos, han sido controlados. Fue el 21 de noviembre de 2024, cuando se detectó y diagnosticó el primer caso positivo a Cochliomyia hominivorax, en el centro de inspección de Catazajá en Chiapas.

Desde entonces, al 15 de noviembre pasado se acumulan 10 mil 543 casos, ocupando Chiapas el primer lugar con cuatro mil 787, seguido de Oaxaca con mil 401, Veracruz mil 206, Yucatán mil 177, Tabasco mil 0111, Campeche 632, Quintana Roo 24, Puebla 69, Guerrero 5, Nuevo León 2, Querétaro 2, Jalisco 1 y Morelos 1.

En tanto, a la semana 46, se encuentran activos 926 casos, de los cuales Chiapas tiene 251, Veracruz 241, Oaxaca 191, Yucatán 150, Tabasco 31, Quintana Roo 25, Campeche 18, Puebla 13, Guerrero 5 y Jalisco 1.