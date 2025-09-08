Aumentan casos de enfermedades diarréicas

Ante la temporada de lluvias y el inmediato retorno de condiciones de calor, tanto la salud de infantes como de ancianos puede verse afectada, por lo que el doctor Alejandro Castillo alertó por el incremento de enfermedades diarréicas y deshidratación. “En esta temporada que se están presentado lluvias y altas temperaturas es prioritario tomar precauciones necesarias para cuidar la salud, principalmente de los menores de edad, es decir de los niños que tienen cinco años, como de las personas de la tercera edad, que vienen a ser los sectores de riesgo”, dijo.

Explicó que el ambiente caluroso y húmedo ha generado el repunte en diversos padecimientos como enfermedades diarréicas y la deshidratación.

Recomendaciones

Recomendó además de evitar la exposición a lluvias y sol de manera desmesurada, cuidar donde se compran o consumen alimentos, pues existe riesgo de descomposición adelantado por las condiciones antes descritas.

“En esta temporada por las altas temperaturas el aumento de enfermedades del estómago es importante, mucho se debe a que se come fuera de casa, pero hay que tenerlo en cuenta, mejor preparar los alimentos en casa y con ello atender el tema, más que nada en niños y los abuelitos”, dijo.