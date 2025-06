Aumentan casos de ingreso de animales silvestres a hogares

Durante la temporada de lluvias se ha registrado un incremento en los reportes de animales silvestres que ingresan a las viviendas o, en su caso, a los vehículos y espacios urbanos de la ciudad, indicó Eloy Cruz Llaven, coordinador operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez.

Rescates

Informó que en lo que va de la actual temporada, los bomberos han realizado alrededor de seis rescates de boas, algunas de hasta 1.60 metros de longitud, así como de otra más pequeñas de unos 30 centímetros.

El experto en rescate detalló que estos ejemplares, son arrastrados por las corrientes desde las zonas altas de la ciudad debido a los fuertes vientos y la intensidad de las lluvias.

“Eso es algo muy preocupante no para nosotros, porque también se ven amenazados por la población, pues a veces la ciudadanía no sabe qué hacer, si matarlas o reportarlas. Nosotros siempre informamos a la población, que en cualquier caso ya sea en la calle, en los vehículos o si entra un domicilio que lo reporten inmediatamente al 911 y nosotros vamos a hacer el rescate y clasificar también si es o no venenosa”.

Además, también “se han atendido reportes de falsos corales, tlacuaches y aves como pericos, que caen de los árboles por las ráfagas de viento”, compartió.

En algunos casos, los animales buscan refugio en motores de vehículos, dentro de juguetes o al interior de los domicilios.

El coordinador operativo de Bomberos de Tuxtla destacó que, una vez rescatados, los ejemplares son trasladados a la estación central de bomberos, donde se notifica a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su evaluación, cuidado y posterior liberación en su hábitat.