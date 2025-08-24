Aumentan casos de mordeduras de serpientes

Chiapas enfrenta un incremento en los accidentes provocados por serpientes durante el 2025. De acuerdo a datos de la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en lo que va del año se han registrado 124 casos, cifra que supera con creces los 82 reportados en todo 2024 colocando a la entidad entre las de mayor incidencia en el país.

Según los datos correspondientes a la semana 32, las mordeduras por “otras serpientes” alcanzaron 124 casos en lo que va del año.

Además, la situación también se repite en otros registros: 16 mordeduras de cascabel, número que ya iguala al acumulado del año pasado, y 21 ataques de serpiente coral, frente a los 8 reportados durante todo 2024.

El repunte, advirtieron especialistas, responde a diversos factores: desde la amplia presencia de especies venenosas en el territorio, hasta la falta de información preventiva en comunidades rurales y zonas donde las personas tienen contacto frecuente con áreas silvestres.

Por su parte, autoridades de salud, enfatizaron en que es fundamental reforzar las campañas de prevención, capacitación en primeros auxilios y acceso oportuno a sueros antiveneno, sobre todo en regiones alejadas, donde los traslados a hospitales suelen ser tardíos.

De acuerdo con la Red para la Conservación y Divulgación de los Reptiles Venenosos de Chiapas, ante un caso de mordedura por serpiente, las recomendaciones son: no ingerir ni aplicar alcohol, no matar al ejemplar, no realizar cortes ni amputaciones.

Además de evitar utilizar remedios caseros, no realizar torniquetes, no aplicar hielo en la zona afectada y no succionar la herida.

Un accidente por mordedura de serpiente debe ser considerado una emergencia médica y la única forma de contrarrestarlo es mediante la aplicación de antivenenos.