Aumentan consultas psicológicas tras diciembre

Clínicas y servicios de atención mental registraron un incremento en consultas durante enero, motivadas por sentimientos de culpa, episodios depresivos y ansiedad.

Especialistas advirtieron que la presión social por aparentar felicidad en diciembre provoca un choque emocional al iniciar el año.

Excesos

Grecia García Abarca, psicóloga clínica, explicó que este incremento responde a conductas asociadas a los excesos de fin de año, como la ingesta de alimentos, el consumo de sustancias y el gasto desmedido, factores que al llegar enero, se traducen en culpa, ansiedad y descontrol emocional.

Presión social

“Existe una fuerte presión social por mostrarse eufórico y festivo durante diciembre, pero al regresar a la rutina surge un choque emocional. Los seres humanos experimentamos una gama de emociones que debemos aprender a identificar. No es cierto que se pueda estar permanentemente eufórico y confundir eso con la felicidad”, señaló.

La especialista detalló que los motivos de consulta varían entre grupos etarios: en jóvenes predominan los sentimientos de culpa por conductas impulsivas o excesos, mientras que en personas adultas y mayores se intensifican ideas de abandono y añoranza, en especial ante las dificultades económicas de la conocida “cuesta de enero”.

A nivel nacional, esta tendencia también ha sido confirmada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que mediante su campaña “IMSS te escucha” busca reforzar la difusión de sus servicios de orientación emocional.

Atención brindada

De acuerdo con datos del Servicio de Orientación Telefónica en Salud Mental, de enero a noviembre de 2025 se brindaron cuatro mil 441 atenciones.

Entre los principales motivos destacan episodios depresivos mayores, trastornos de ansiedad, conductas suicidas e intoxicación o abstinencia por consumo de sustancias.

Para quienes enfrentan crisis de angustia, estrés postraumático o depresión, el IMSS mantiene habilitada su línea de apoyo especializada, atendida por personal clínico en psicología, quienes ofrecen intervención inmediata o canalizan a los usuarios a su Unidad de Medicina Familiar.