Aumentan denuncias por violencia familiar

La Fiscalía del Estado (FGE) reportó 37 nuevas carpetas de investigación por violencia familiar en la primera semana de diciembre, un incremento significativo respecto a la semana previa, destacando a San Francisco, Zona Dorada y Centro como las colonias consideradas los principales focos de incidencia.

Del 1º al 7 abrieron las carpetas de investigación, frente a las 27 registradas del 24 al 30 de noviembre. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que esta tendencia al alza se mantiene como una de las principales preocupaciones institucionales.

“Este delito sí tuvo un incremento importante. Se iniciaron 37 denuncias esta semana por el delito de violencia familiar acá en la capital del estado”, señaló.

De acuerdo con la dependencia, tan solo en noviembre se contabilizaron 113 denuncias por este delito en Tuxtla Gutiérrez, lo que refleja una continuidad del fenómeno.

En esta ocasión, los días martes y miércoles concentraron el mayor número de reportes, un comportamiento distinto al habitual, pues generalmente los fines de semana registran los picos más altos.

Del total de denuncias iniciadas del 1º al 7 de diciembre, 35 corresponden a mujeres víctimas y dos a hombres.

Aunque la mayoría de los casos afectan a mujeres, el fiscal recordó que también se documentan agresiones hacia varones.

En cuanto a la distribución territorial, el análisis del mapa de calor identificó como zonas de mayor incidencia a Barrio San Francisco, Zona Dorada, Centro, Las Granjas, Bienestar Social, Lindavista Shanká, La Condesa y Albania Alta.