Aumentan enfermedades gastrointestinales

Con la llegada de los meses más calurosos, el estado enfrenta un repunte considerable en los casos de enfermedades gastrointestinales, un fenómeno recurrente que cada año activa las alertas en el sector salud. De acuerdo con reportes sanitarios, durante esta temporada los padecimientos estomacales pueden incrementarse hasta en un 35 por ciento o más, principalmente debido a la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias.

Las altas temperaturas crean el ambiente propicio para la multiplicación de microorganismos como la Salmonella y la Escherichia coli (E. coli), responsables de infecciones que provocan diarrea, vómito, dolor abdominal y, en casos más severos, cuadros de deshidratación que pueden requerir atención médica.

En municipios donde el termómetro supera con facilidad los 35 grados centígrados, el riesgo se incrementa si no se adoptan medidas preventivas oportunas.

Causas

Entre las principales causas del aumento de casos se encuentra la descomposición acelerada de los alimentos cuando permanecen a temperatura ambiente.

Productos que en condiciones normales podrían conservarse durante varias horas fuera del refrigerador, se deterioran rápidamente bajo el calor extremo.

A ello se suma la contaminación de agua y alimentos derivada de una manipulación inadecuada o de la falta de refrigeración.

En estas condiciones, bacterias, virus y parásitos encuentran un entorno ideal para multiplicarse.

También influye la proliferación de vectores como moscas y otros insectos, que transportan patógenos y contaminan la comida expuesta.

Recomendaciones

Ante este panorama, las autoridades recomendaron reforzar hábitos básicos de higiene, como el lavado frecuente de manos antes de consumir alimentos y después de ir al baño.

Asimismo, insistieron en la importancia de consumir agua potable, hervida o desinfectada, tanto para beber como para la preparación de alimentos.

En cuanto al manejo de comida, se sugiere ingerir los alimentos recién cocinados, desinfectar frutas y verduras, y refrigerar de inmediato las sobras.

También se recomienda extremar precauciones al consumir alimentos en la vía pública, especialmente en sitios donde no se garantizan condiciones adecuadas de limpieza.