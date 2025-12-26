Aumentan exportaciones mineras y agropecuarias

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas fue la quinta entidad del país con los mayores aumentos en el valor de sus exportaciones, con el 27.7 %; Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua y Zacatecas, fueron los primeros.

Según el último reporte emitido en el tercer trimestre en Chiapas, el sector agropecuario registró exportaciones por 81.7 millones de dólares (mdd) con una variación porcentual del 49.7 %. La minería por 108 mdd con una variación de 43.5 %. El manufacturero por 85.1 millones con una variación de -1.7 %.

Incremento

Para el tercer trimestre de 2025 el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 152 mil 556.6 millones de dólares (mdd). Se dio un incremento del 9.2 % general a tasa anual. Las manufactureras son las únicas que registraron incremento, con un 11.4 %, por el contrario, las agropecuarias bajaron 17.5 y las mineras 15.2 %.

Entre julio y septiembre de 2025, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 93.8 % del valor total de las exportaciones de los estados. Siguieron las de minería con 4.2 y las del sector agropecuario con 2.0 %.

En el sector manufacturero sobresalieron Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Baja California Sur: en el minero (petrolero y no petrolero) destacaron Zacatecas, Chiapas, Durango, Colima y Nuevo León. Mientras que, en el agropecuario destacó la Ciudad de México, Campeche, también Chiapas, Tlaxcala y Nuevo León.