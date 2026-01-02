Aumentan fraudes por financieras

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), emitió una alerta preventiva a través de la Guardia Estatal Cibernética, ante el incremento de casos relacionados con falsas financieras que operan de manera principal en redes sociales y otras plataformas digitales.

De acuerdo con la dependencia, estos grupos fraudulentos suelen ofrecer la entrega "inmediata" de vehículos a precios accesibles, pero exigen anticipos o depósitos previos bajo distintos conceptos.

Pérdidas económicas

Una vez recibido el dinero, desaparecen sin concretar la supuesta operación, lo que genera pérdidas económicas y afectaciones patrimoniales a las víctimas.

En este contexto, la SSP exhortó a la ciudadanía a desconfiar de financieras que solo tienen presencia en redes sociales, incluso si afirman contar con oficinas físicas o documentos que aparentan legalidad.

También pidió evitar caer en ofertas demasiado atractivas, pues suelen ser un indicador de fraude.

Además, la autoridad estatal recordó que ninguna financiera legal solicita depósitos previos por conceptos como seguros, gastos de gestión, garantías o trámites de apertura de crédito.

Por ello, recomendó verificar siempre la legalidad de cualquier empresa antes de contratar servicios financieros.

Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros

Ante este panorama y como herramienta de consulta, la SSP sugirió utilizar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), plataforma oficial donde pueden verificarse instituciones registradas y autorizadas para operar.