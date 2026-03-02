Aumentan hectáreas quemadas al 345 %

Hasta el 19 de febrero de este año, según la información del Centro Estatal de Protección Civil (PC), Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego, Chiapas ha registrado un incremento de un 345 % en la superficie quemada en este 2026, en función de lo ocurrido en las mismas fechas pero de 2025.

Tan solo entre el 13 y el 19 de febrero de este año ocurrieron 14 incendios forestales que afectaron más de 128 hectáreas. También en esa semana se presentaron 57 incendios de pastizales y 45 quemas urbanas.

Entre los acumulados del 1º de enero y el 19 de febrero de este año, se reportaron en el estado alrededor de 31 incendios que quemaron dos mil 107 hectáreas.

Se acumularon 250 quemas con una superficie afectada de mil 247 hectáreas, y otras 210 quemas con más de 19 hectáreas.

Comparativa

En la comparativa, en febrero de 2025 se quemaron 464 hectáreas y en las mismas fechas de este año fueron dos mil 67 hectáreas.

Las tres regiones más afectadas son la Istmo-Costa, Valles Zoque y Altos con mil 785, 270 y cinco hectáreas quemadas de manera respectiva.

Hasta el pasado 19 de febrero, son cinco los municipios que concentraron la cantidad más alta de superficie quemada y ahí se ubicaron Arriaga, Jiquipilas, Cintalapa, Tonalá y Ocozocoautla.