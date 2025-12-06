Aumentan homicidios culposos derivados de accidentes viales

Durante noviembre, la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió ocho carpetas de investigación por homicidio culposo derivado de accidentes de tránsito en Tuxtla Gutiérrez, acumulando 60 carpetas por este delito solo en la capital, consolidándola como el municipio con mayor incidencia en hechos viales mortales.

La mayoría de estos casos corresponden a víctimas que pierden la vida a causa de lesiones ocasionadas por colisiones automovilísticas o percances en motocicleta, un patrón que se ha mantenido en los últimos años.

Uno de los casos más recientes fue el fallecimiento de Eddy Giovani, de 21 años, quien conducía una motocicleta cuando se impactó contra un vehículo.

De acuerdo con Luis Ernesto Mendoza Zambrano, coordinador operativo de la Policía de Tránsito Municipal, los motociclistas continúan representando una parte importante de la siniestralidad vial.

“Muchas veces los accidentes de motociclistas se dan por rebasar por la derecha o por los acotamientos. En un acotamiento puede estacionarse un vehículo y, al abrir la puerta, se producen este tipo de hechos”, explicó.

Mendoza Zambrano indicó que la distribución de los accidentes ha cambiado.

Mientras en años anteriores los libramientos registraban la mayor concentración de percances, la restricción a motociclistas en carriles de alta velocidad ha desplazado los puntos críticos hacia arterias principales.

Actualmente, la mayoría de los hechos se concentran en: avenida Central, bulevar Belisario Domínguez y bulevar Ángel Albino Corzo

Estas avenidas, de alto flujo vehicular, presentan riesgos asociados al exceso de velocidad, maniobras imprudentes y falta de respeto a los señalamientos de tránsito.

El Sistema Estatal de Protección Civil advirtió que los accidentes de tránsito mantienen una tendencia ascendente en Chiapas.

Desde 2010 a la fecha se han contabilizado mas de 14 mil percances, siendo Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo los municipios con mayor incidencia.