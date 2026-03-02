Aumentan incendios de pastizales en Tapachula

Un fuerte incendio de pastizales que amenazaba con llegar a las viviendas en la colonia Hermosa Provincia, al sur-oriente de Tapachula, se registró la tarde del domingo pasado, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

El fuego se registró en un terreno baldío que colinda con esa unidad habitacional, pero los vientos, las altas temperaturas y lo seco del ambiente provocaron que se diseminara con rapidez, causando preocupación entre los vecinos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC) acudieron para atender la emergencia y evitar que el siniestro avanzara y provocara mayores daños.

Reportes

Se dijo que en los últimos días en diversas zonas de la ciudad se han registrado incendios de pastizales, sobre el Libramiento Sur Oriente y Poniente, en la colonia Venustiano Carranza, Los Coquitos y en la carretera Costera, que han sido atendidos.

Las autoridades recomiendan a la población extremar medidas preventivas, sobre todo la quema de basura, ya que ello podría generar incendios y contaminación ambiental, aparte de afectaciones a la población.