Aumentan incendios durante temporada de estiaje

Con el inicio de la temporada de estiaje, el riesgo de incendios se ha incrementado de manera significativa en Tuxtla Gutiérrez, donde la mayoría de los siniestros registrados han sido provocados por la acción humana, advirtió el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez.

El funcionario informó que, tan solo durante el mes de enero, Protección Civil Municipal ha atendido 27 incendios de pastizal en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas urbanas, lotes baldíos y áreas colindantes con regiones naturales, conocidas como zonas de interfaz urbano-forestal.

Áreas

“Lo que más nos ha pegado son los incendios en lotes baldíos y en las orillas de la ciudad. Las zonas más reincidentes son el surponiente y el nororiente, particularmente en áreas cercanas al Cañón del Sumidero y la zona sur, detrás del cerro de Mactumatzá, donde la vegetación es muy susceptible a este tipo de eventos”, explicó.

Subrayó que entre el 98 y 99 por ciento de los incendios no son naturales, sino provocados de manera intencional o por descuidos, como el uso de cerillos, encendedores u otros objetos que generan ignición.

Ante este panorama, indicó que las autoridades municipales han reforzado acciones preventivas, como la apertura y mantenimiento de brechas cortafuego, con el objetivo de evitar la rápida propagación del fuego, facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia y, en caso necesario, permitir evacuaciones seguras de la población.

Sanciones económicas

Por otro lado, hizo un llamado a las y los propietarios de predios a realizar la limpieza de sus terrenos, recordando que diversos reglamentos municipales contemplan sanciones económicas para quienes incumplan con esta obligación.

Detalló que, tras una notificación oficial, se otorga un plazo para limpiar el predio; sin embargo, si no se cumple y ocurre un incendio, la multa puede duplicarse.

“Hay alternativas como los puntos de acopio o bancos de tiro donde se puede depositar la maleza y los residuos vegetales, y las secretarías municipales se encargan de su recolección. Aun así, muchas personas no hacen caso”, lamentó.

Finalmente, recomendó a la población evitar tirar basura o desechos que puedan generar calor, mantener limpios los espacios y reforzar la conciencia y responsabilidad social.